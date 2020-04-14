Коли в Україні відбудеться відновлення руху громадського транспорту

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що відновлення руху громадського транспорту в країні буде здійснюватися поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу. Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Обозреватель, інформує NNS.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", - сказав Криклій.

Він уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включаючи метрополітен.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень", - уточнив міністр.

Він підкреслив, що це залежить від кожного українця.

"Все залежить, в тому числі, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, в тому числі самоізоляція, як ми дотримуємося маскового режиму, не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не ставимо під небезпеку всіх оточуючих, а робимо це все дистанційно", - резюмував Криклій.

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