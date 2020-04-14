"Укрпочта" готова на период карантина обеспечить работой более 3 тыс. человек

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"Укрпочта" заявила о готовности на период карантина обеспечить работой более 3 тыс. человек различных специализаций, сообщил глава компании Игорь Смелянский в Facebook. И добавил, что это только начало.

Кроме того, оператор почтовой связи готов принять кандидатов, ищущих работу по совместительству на период карантина.

"Нам уже нужны операторы, почтальоны, начальники и начальницы отделений, территориальные менеджеры, водители, курьеры, сортировщики, айтишники и айтишницы, и даже директор дирекции (кстати, многие из директоров выросли внутри компании). Кандидаты нужны как на новые открытые позиции, так и на замену тем, кто не может качественно и с улыбкой предоставлять услуги миллионам наших клиентов", – отметил Смелянский, пишет NNS со ссылкой на ubr.ua.

На сайте компании также указаны предлагаемые зарплаты (от минимальной – до максимальной, включая премии):

сортировщикам – 5200-12 300 грн;

водителям – 5820-25 000 грн;

операторам – 4720-11 000 грн;

почтальонам – 4720-8500 грн.

Работникам, которые непосредственно контактируют с клиентами (работники отделений, почтальоны, курьеры, водители и т. д.), обещают надбавку к зарплате в 15%. Компания также предусмотрела для сотрудников медицинскую страховку на случай заболевания коронавирусом в 25 тыс. грн.