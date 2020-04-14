Сколько тяжелых больных COVID-19 выдержит медсистема Украины: ответ Ляшко

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Замглавы МОЗ Виктор Ляшко рассказал, какое количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, может выдержать медицинская система страны. Об этом NNS сообщает со ссылкой на bykvu.com.

Согласно информации, полученной NNS , об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы считаем количество пациентов, которые будут с тяжелым течение болезни и будут нуждаться в реанимационных мерах. Наш предел, предел на который мы рассчитывали и которого придерживаемся, это не более 3,5 тысяч одновременно пребывающих больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам и пройти коронавирусную болезнь, и в то же время спасать людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний”, — сказал Ляшко.

По словам замминистра, именно от количества пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни зависят прогнозы, влияющие на решения правительства, связанные с карантином.

“От этого зависят и все другие прогнозы […] Отслеживаем динамику, чтобы или еще усилять карантинные меры, или начинать процесс подготовки к выведению страны из карантина”, — добавил Ляшко.