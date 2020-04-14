В Україні росте кількість хворих на коронавірус медиків

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В Україні збільшується кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у медичних працівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно отриманої NNS інформації, тільки за минулу добу 13 квітня в Україні підтверджено 270 осіб, які захворіли на COVID-19, серед них 64 медичних працівники, також госпіталізовано троє дітей. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов,

«Протягом доби на території України підтверджено 270 осіб, захворівших на COVID-19, з них - 64 медичних працівники. Госпіталізовано 69 осіб, з них 3 дітей. На апараті ШВЛ 4 особи. Одужало 22 особи, в тому числі 3 медики. Померло 5 осіб, дітей або медпрацівників серед них немає», - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 14 квітня, зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 - летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше.