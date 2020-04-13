Двоє монахів Києво-Печерської лаври померли після спалаху коронавірусу

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Другий монах Києво-Печерської лаври помер після спалаху коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на bykvu.com.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідні дані оприлюднила прес-служба Української православної церкви Московського патріархату.

«Сьогодні в лікарні помер ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися», – сказано в повідомленні. Уточнюється, що загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Києво-Печерській лаврі на даний момент ще уточнюється, оскільки медичні дослідження і тестування не закінчені. Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже понад 90 випадків коронавіруса. Монастир закривають на карантин.