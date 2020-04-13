Празднование Пасхи: появился список всех запретов

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Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в Украине будут праздновать 19 апреля в условиях строгих ограничений. Что нельзя будет делать во время пасхальных праздников читайте в материале NNS.

Верующим на время Пасхи дали такие рекомендации и назвали ограничения:

в храмах пребывать одновременно не более, чем по 10 человек с учетом дистанции (все должны быть в масках или респираторах);

во время любого таинства нужно соблюдать дистанцию, избегать контакта (на одного человека - не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения);

рекомендуется отказаться от посещения церквей, вместо этого посмотреть богослужение онлайн или по телевизору;

богослужения по возможности организовать на открытом воздухе, не заходя в помещение храма;

верующие, достигшие 60-летнего возраста должны находиться на самоизоляции.

Что касается освящения пасок, то в ПЦУ уже заявили, что этот традиционный обряд в храме проводиться не будет (то же самое касается и освящения ивы в Вербное воскресенье).

Кроме того, предусматривается возможность, что паски могут освящать прямо в пекарнях, а в небольших населенных пунктах жители могут выставлять пасхальные корзины за пределы двора, где их освятит священнослужитель.

Также предлагается провести обряд освящения пасок следующим образом: старший член семьи может почитать молитву и самостоятельно освятить "дары иорданской водой".