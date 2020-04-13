В Украине за сутки коронавирусом заразились 85 медиков

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Среди новых случаев коронавируса в Украине за минувшие сутки есть инфицированные среди детей и медицинских работников. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Слово і Діло.

Согласно информации, полученной NNS , соответствующее заявление сегодня, 13 апреля, сделал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По состоянию на 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

«За сутки подтверждено 325 человек, из них 12 детей, и из них 85 медицинских работников», – заявил Степанов.

За прошедшие сутки в Украине 10 человек стали жертвами COVID-19.

В ВОЗ заявили, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.