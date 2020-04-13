Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 квітня

13 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 194 випадки;
  • Волинська область — 78 випадків;
  • Дніпропетровська область — 60 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 94 випадки;
  • Закарпатська область — 92 випадки;
  • Запорізька область — 85 випадків;
  • Івано-Франківська область — 300 випадків;
  • Кіровоградська область — 142 випадки;
  • м. Київ — 495 випадків;
  • Київська область — 216 випадків;
  • Львівська область — 124 випадки;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 273 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 462 випадки;
  • Черкаська область — 102 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Екатерина Андрус

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