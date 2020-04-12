Зеленський пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу

12 квіт. 2020
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Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде вакцину від коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на інтерв’ю головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко виданню Лівий берег.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що один із фондів виплатить 1 млн дол. людям, які винайдуть вакцину від коронавірусу. Листи про винагороду вже відправили українським науковцям. Про це 12 квітня заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua.

Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум 1 млн дол., — зазначив він.

Також Ляшко запевнив, що вже в усіх областях можуть робити ПЛР тести. Крім того, Україна закупила 12 апаратів для ПЛР-діагностики, щоб розширити потужності лабораторій в регіонах. Також Міністерство охорони здоров’я залучає приватні лабораторії і лабораторії медичних університетів для тестування. Подібні апарати вилучатимуть з ветеринарних лабораторій.

Головний санлікар додав, що українські медики одними з перших у світі будуть підключати картриджі для апаратів GeneXpert — ПЛР-систем, які зараз використовуються для діагностики туберкульозу. На цій апаратурі теж спробують виявляти COVID-19.

За словами Ляшка, вітчизняні тест системи закуповуються невеликими партіями вітчизняними лабораторіями. Тим часом МОЗ централізовано забезпечує поставки китайських і корейських реактивів.

Автор: Администратор

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