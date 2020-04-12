Аби не померти, контролюйте кисень, а не гоніться за тестами! Порада інфекціоністки

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Інфекціоністка, медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова зазначила, що в основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить. Та важливо не прогавити момент, коли людині потрібна киснева підтримка, наголосила вона в інтерв’ю Укрінформу, передає NNS .

« У основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить. Окрім парацетамолу для зниження температури і якихось ситуативних препаратів, на кшталт крапель для носа або засобів для полоскання горла, справді нічого не треба. Але оскільки люди з COVID-19 вмирають від запалення легенів, важливо не проґавити момент, коли людині вже потрібна киснева підтримка», - розповіла Булавінова.

Вона уточнила, що ідеться не про вентиляцію легень – вона потрібна у важких випадках, а про кисень.

«Це також і кисень, який можна отримати через маску і назальні канюлі, приміром, від кисневого концентратора або через центральне підведення кисню у відділенні. Саме тому стільки зусиль докладає держава, волонтери, донори, бізнесмени, головлікарі, щоб забезпечити лікарні киснем. Я вважаю це найголовнішим, але розуміння ситуації не вистачає лікарям і пацієнтам», - сказала інфекціоніст.

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Булавінова відзначила, що «пацієнти надто сфокусовані на тому, щоб зробити собі тести (хоча вони не мають до лікування жодного відношення), але зовсім не дбають про кисень».