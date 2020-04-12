Сколько украинцев умрет от коронавируса: ученые озвучили жуткие цифры

- 12 квіт. 2020
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Украинские ученые из Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию обнародовали один из вероятных сценариев эпидемии коронавируса в Украине - до конца апреля заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.
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Об этом NNS узнал из сюжета на телеканале ТСН.
"По одному из вариантов, вероятность которого достигает 60 процентов, на 22 – 23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Ориентировочно три тысячи человек умрет. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад", - предположили ученые.
По их словам, развитие ситуации будет зависеть от поведения людей и соблюдения изоляции.
Исследование базировалось на данных о распространении вируса в Италии и Испании, но с поправками на украинскую действительность. В частности, была учтена разница в продолжительности жизни в европейских странах и в Украине.
В начале эпидемии сотрудники Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию уже проводили такие расчеты и спрогнозировали на 8 апреля 206 новых больных – данные совпали с обнародованными Минздравом цифрами.
Ученые обещают также смоделировать вероятное распространение коронавируса в мае.
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