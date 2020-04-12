У поліції пояснили чи треба водіям одягати маску в приватному авто

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У Патрульній поліції роз'яснили правила носіння захисної маски в приватному автомобілі та уточнили інформацію про допустиму кількість пасажирів. Запит AUTO.RIA з цього приводу прокоментував прес-секретар Патрульної поліції Києва Роман Мартинюк, інформує NNS.

«Особистий автомобіль не є громадським місцем, тому в своїй машині можна їхати без маски. Патрульні не мають права зупиняти автомобіль з цієї причини. Також водій особистого транспорту може перевозити будь-яку кількість пасажирів, що не перевищує дозволеної (для легкового авто – 3-4 людини плюс водій). Але виключно в тому випадку, якщо водій не працює в режимі таксі і не здійснює регулярних або нерегулярних перевезень», — Сказав Мартинюк.

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З усім тим важливо розуміти, що цим правом слід користуватися відповідально: у поліції все ж рекомендують надягати маску, а також не забувати про використання антисептиків заради безпеки — власної та своїх пасажирів.

В громадському ж транспорті діє правило заповнення не більше 50% сидячих місць, а в автомобілях таксі — не більше двох пасажирів, окрім водія. У таких випадках носіння маски обов'язково. Не слід уникати цієї міри і в особистому авто, якщо водій перевозить пасажирів, які не проживають з ним разом — друзів, знайомих, сусідів тощо. Крім того, обов'язково надягати маску слід і для спілкування з патрульними у разі зупинки авто — акцентує Роман Мартинюк.

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Нагадуємо, що за порушення карантинних обмежень (у тому числі — за перебування у громадських місцях без одягненої захисної маски) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 до 34 тисяч гривень.

фото з autotheme.info