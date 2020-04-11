Як і коли Україна виходитиме з карантину: план Уряду

Завантажте мобільний додаток сайту

Уряд України представив попередній план виходу з карантину, запровадженого в країні в якості заходів щодо запобігання поширення коронавіруса. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Згідно отриманої NNS інформації, введений в Україні режим надзвичайної ситуації триватиме в країні до початку травня, після чого карантинні заходи почнуть поступово пом'якшувати.

Саме в травні планується випустити громадян країни на роботу. Більше того, до цього часу Кабмін збирається створити в країні до 500 тисяч нових робочих місць, щоб люди, які залишилися без можливості заробляти гроші, отримали можливість виправити ситуацію.

«Вже в травні українці повинні вийти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками», - пояснив Денис Шмигаль.

Повна стратегія поступового виходу з карантину буде представлена вже на наступному тижні. Зокрема, буде пояснення багатьох питань, включаючи відновлення роботи громадського транспорту і нову модель поведінки в суспільстві.

За словами Дениса Шмигаля, було створено раду з питань економічного розвитку України, членами якого стали найкращі вчені і фінансисти країни, чиї регалії визнані всім світом. Зусиллями цих експертів розробляються варіанти виходу не лише з карантину, але і з економічної кризи, яка прийде за ним.

Денис Шмигаль зазначив, що більша частина нині діючих обмежень може бути знята в період з червня по липень, однак це відбудеться за умови, якщо Україна зможе зупинити поширення коронавирусной інфекції, що, в свою чергу, залежить від кожного громадянина країни. Від того, наскільки люди готові до самоізоляції вже зараз і чи будуть вони дотримуватися свого громадянського обов'язку.