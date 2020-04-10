Кому уряд планує виплачувати допомогу на дітей

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Кабінет міністрів України розробляє механізм, в межах якого одному з батьків будуть платити допомогу на догляд за дітьми до 10 років. Отримати таку допомогу зможуть навіть фізичні особи-підприємці. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, передає NNS із посиланням на Громадське.УА та пресслужбу відомства.

«Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного», — заявила Лазебна.

Розмір допомоги на догляд за дитиною має скласти 2102 гривні (розмір прожиткового мінімуму). Виплачувати таку допомогу держава планує на період карантину та у наступний місяць, який настане після завершення карантину. Рішення про запровадження допомоги обіцяють ухвалити найближчим часом.

Раніше в уряді обіцяли виплачувати роботодавцям кошти для того, аби компенсувати заробітну плату людей, яких відправляють у простій чи примусові відпустки через карантин.