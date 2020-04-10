В Україні на коронавірус хворі 145 дітей

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В Україні з 2203 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби COVID-19 145 зафіксовано у дітей. Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - повідомляє NNS з посиланням на УНН.

"За минулу добу нових випадків підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції в Україні 311, з них - 13 дітей. Загалом в Україні ми маємо підтверджених випадків 2203 особи, з них 145 дітей", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні. 61 людина одужала.