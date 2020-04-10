Аваков зробив прогноз щодо виходу України з карантину

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив прогноз щодо термінів виходу України з карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МВС України.

Згідно інформації, отриманої NNS , Україна може виходити з карантину у декілька етапів вже з середини травня

Карантинні заходи можуть бути послаблені в другій половині травня, за умови, що зараз кожен громадянин буде дотримуватися встановлених обмежень. Саме існуючі заходи стримують розповсюдження CОVID-19. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Можу припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа. Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки «перезапуску економіки» були б можливі в кінці квітня. В ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших в другій половині травня», - заявив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ також розповів, які кроки будуть прийняти Урядом та Президентом для стабілізації економічної ситуації.