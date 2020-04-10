Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 квітня: регіони поширення

10 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 119 випадків;
  • Волинська область — 41 випадок;
  • Дніпропетровська область — 52 випадки;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 41 випадок;
  • Закарпатська область — 56 випадків;
  • Запорізька область — 54 випадки;
  • Івано-Франківська область — 254 випадки;
  • Кіровоградська область — 82 випадки;
  • м. Київ — 348 випадків;
  • Київська область — 140 випадків;
  • Львівська область — 82 випадки;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 0 випадків;
  • Одеська область — 46 випадків;
  • Полтавська область — 20 випадків;
  • Рівненська область — 85 випадків;
  • Сумська область — 63 випадки;
  • Тернопільська область — 196 випадків;
  • Харківська область — 6 випадків;
  • Херсонська область — 27 випадків;
  • Хмельницька область — 16 випадків;
  • Чернівецька область — 366 випадків;
  • Черкаська область — 86 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Екатерина Андрус

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