Строительным гипермаркетам разрешили работать во время карантина

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Обновленные правила карантина не касаются строительных работ. Об этом говорится в решении Кабинета министров, который вчера собирался на внеочередное заседание и ввел ряд уточнений по карантину.

То есть дома, в которые украинцы вложили деньги на этапе строительства, будут продолжать строиться, передает strana.ua.

Причем, можно не только строить, но и торговать строительными материалами. Это значит, что огромные строительные гипермаркеты вроде "Эпицентра" будут продолжать работу.

Кроме того, разрешили работать фирмам, которые вывозят и утилизируют мусор, а также химчисткам.

Вот полный список уточнений к режиму карантина, который вчера опубликовало правительство.