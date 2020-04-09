Нужно ли водителю надевать защитную маску в собственном авто

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Водитель в своей машине может ехать без защитной маски. Об этом рассказал спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк. Маска обязательна, если водитель общается с патрульным полицейским.

По словам Романа Мартынюка, хотя защитные маски в личном автомобиле и не обязательны, их рекомендуется надевать, если в салоне находятся друзья и знакомые, а не одна семья, которая проживает вместе. Но это только рекомендация. Полиция не штрафует за то, что у водителя или пассажиров нет защитных масок, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Роман Мартынюк также разъяснил, что в легковом автомобиле во время карантина, введенного в Украине в связи с пандемией коронавируса, можно перевозить любое количество пассажиров. Их число не должно превышать количество мест в машине.

Между тем, врачи все же советуют пользоваться и в личном, и общественном транспорте защитными масками, а также дезинфекторами (лучше всего 70% раствор спирта). Особенно если с вами вместе едут друзья или знакомые.

По официальным данным, в Украине по состоянию на 8 апреля у 1668 человек был выявлен вирус COVID-19. 52 человека от него умерли, а 35 людей уже выздоровели.