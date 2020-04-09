Имеет ли право водитель "снимать" на телефон действия полиции: юристы дали ответ

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Украинские водители имеют законное право проводить видеофиксацию действий полиции на месте остановки автомобиля, сообщает юридическая компания "Дорожный адвокат". Также они имеют право "снимать" служебные удостоверения правоохранителей.

Бывает, что запрет на видеосъемку полиция объясняет водителям тем, что такая норма содержится в Конституции. Но Конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека, а патрульные полицейские – это государственные служащие. Значит, в данном случае ссылка на Конституцию не корректна, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Не правильно в данном случае ссылаться и на закон "Про информацию", ведь там тоже речь идет только про частную жизнь человека, или про информацию, ограниченную физическим или юридическим лицом. Информация про государственных служащих не является конфиденциальной.

Таким образом, юристы утверждают, что водители имеют полное право на месте остановки своего автомобиля "снимать" на телефон действия полицейского. Это даже рекомендуется делать на случай, если потом придется в суде оспаривать решение правоохранителей.