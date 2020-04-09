Эпидемиолог объяснил, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

- 09 квіт. 2020
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Эпидемиолог, и. о. директора Центра Общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае в июне пандемия коронавируса утихнет.
О своем предположением NNS узнал из интервью, "Новому времени". Конкретных дат, по словам Кузина, нет, однако тенденция понятна.
Эпидемиолог также поделился расчетами, сколько украинцев может заразиться за все время пандемии, передает obozrevatel.com.
"В случае отсутствия каких-либо мер, если признать, что никакого карантина нет, то цифры варьируются (по разным прогнозам) от 7 до 22 миллионов", – озвучил Кузин.
"Если учитывать меры, которые сейчас принимаются, при разной степени их эффективности, то прогнозы тоже очень сильно разнятся. От прогнозов, в которых звучит цифра 2−3 тысячи, заканчивая теми, в которых 400 тысяч", – добавил он.
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