Бородатих респіратори не захистять - заявили у ЦГЗ МОЗ

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У Центрі громадського здоров'я МОЗ України розповіли про те, що респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто носить бороду, передає NNS із посиланням на ZN,UA.

Водночас, населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 від коронавірусу SARS-Cov-2, що викликає захворювання COVID-19, бо ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.

У ЦГЗ відзначають, що медикам при догляді за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2. Такі респіратори та класом вище забезпечують максимальний захист від дрібнодисперсних твердих і рідких аерозолів.