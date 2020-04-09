Маски з'являться у супермаркетах. А аптеки будуть штрафувати за їх відсутність

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Відповідні служби проводитимуть моніторинг наявності масок в аптечних мережах, а за відсутність їх вживатимуть адміністративних заходів. Відповідне рішення ухвалено на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє прес-служба глави держави, передає NNS.

Як зазначалося на нараді, до України прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом. Доставлені медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.

«Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. За відсутності у продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування», - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про значне зростання кількості українців, які користуються засобами захисту. Зокрема, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.