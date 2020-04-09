Укрпошта запускає безкоштовну доставку освячених пасок

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АТ "Укрпошта" запустила сервіс безкоштовної доставки освячених безкоштовних пасок додому, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що доставка буде здійснюватися на наступному тижні в усі населені пункти України.

"Великодню карантин не завадить! Освячені пасочки вже з понеділка наступного тижня вирушать у найбільш віддалені куточки України. Замовити безкоштовну доставку пасхального хліба можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр 0800300545 до 12 квітня включно. А листоноші або кур'єри будуть приносити паски додому з 13 до 17 квітня в залежності від дати замовлення і населеного пункту", - написав Криклій.

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За його словами, він звернувся до предстоятелів Православної церкви України Епіфанія і Української греко-католицької церкви Святослава "з благословення і освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, які дотримуються заходів карантину і хто проведе Великдень удома".

"Бережімо себе і рідних. Святкуємо Великдень здоровими!", - написав Криклій.

Крімо того, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що вартість паски буде 30 і 50 грн.

"Укрпошта, спільно з нашими партнерами, Київським хлібозаводом, пропонує зберегти своє здоров'я, нікуди не ходити, а замовити Паску додому, не позбавляючи себе свята навіть у таких складних умовах. Вартість Пасок 30 і 50 гривень (300 і 450 грам), а доставка Укрпоштою буде безкоштовною. Представники православної і греко-католицької церков обіцяють допомогти нам в освяченні".

Як повідомлялося, богослужіння в усіх храмах України, зокрема в дні християнського Великодня, іудейського Песаха і мусульманських Ночі Бараат і початку місяця Рамадан, будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і осіб, які забезпечують онлайн-трансляцію. Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людині, коли богослужіння там не відбуватимуться. До такої угоди дійшли представники МВС і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в ході онлайн-зустрічі.