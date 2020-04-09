У Міносвіти розповіли, коли може завершитись карантин у школах і дитсадках (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Міносвіти розповіли, коли можливе поновлення роботи дитсадків та шкіл. Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН, у якому планами відомства поділилася в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Згідно інформації, отриманої NNS , виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що уряд наразі не розглядає варіант поновлення роботи дитячих садочків та шкіл.

Також, за її словами, не слід очікувати на швидке повернення дітей до середніх шкіл. Телешкола планує свої уроки до кінця травня. Оновлений навчальний план передбачатиме час для вчителів, аби перевірити, як учні засвоїли матеріал онлайн. Це може відбутися і у вересні, якщо карантин затягнеться.

Подачу документів до 1-го класу школа може організувати онлайн, а терміни зарахування першачків – посунути. При цьому дати і формат визначатиме місцева влада. ЗНО відбудеться після завершення карантину, тому терміни його проведення поки що не визначені.