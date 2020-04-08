З'явилися нові правила поховання під час карантину. Інформує МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я України затвердило нову постанову з рекомендаціями про те, як ховати людей під час пандемії коронавірусу, повідомляє NNS із посиланням на ZN,UA

У зв'язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ рекомендує тимчасово дотримуватися наступних рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

- до обрядів перед похованням, у разі крайньої потреби, може допускатися не більше 10 осіб за умови одночасного перебування в приміщенні;

- на 10 квадратних метрів повинно знаходитися не більше однієї людини;

- під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція в 1,5 метра;

- поцілунки тіла померлого забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.

- поховання або кремація тіла повинні здійснюватися в щільно закритій труні;

- органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні при похованні.

Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, МОЗ також встановив наступні правила. Медики повинні обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту: рукавички, водостійкий ізоляційний халат з довгими рукавами.

Під час транспортування тіла в морг обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, що виключають можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом повинні бути мінімізовані. При транспортуванні в крематорій або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.

Для приміщення, де знаходилася померлий рекомендується звичайне прибирання приміщень з подальшим проведенням завершальної дезінфекції.

Крім того, під час підготовки до поховання або кремації тіла померлого, медичні працівники повинні провести інструктаж для осіб, які беруть участь у ритуальних діях, які передбачають контакт з тілом.