42 тисячі гривень - за підпал трави. Кабмін підтримав проєкт закону

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На сьогоднішньому засіданні Кабмін підтримав проєкт закону про внесення змін до Адміністративного кодексу, які стосуються збільшення розмірів штрафів за підпал сухої трави. Нова пеня становитиме від 42 до 102 тисяч гривень, повідомляє NNS із посиланням на ZN,UA.

Відомо, що ініціаторами даного проєкту є представники Львівської ОДА. Вони пропонують збільшити розмір штрафів: від 42 тисяч гривень для звичайних людей та від 84 тисячі для посадовців, найбільший штраф для керівників – 102 тисячі гривень. Також серед пропозицій – дозвіл представникам ДСНС складати адміністративні протоколи просто на місці виявлення правопорушення. Це ж стосується поліції та спеціальних уповноважених від виконкому місцевих рад.

"Ми просили про підвищення штрафів від 42 тисячі гривень, відповідальність для власників і орендарів, а також надати можливість складати протоколи поліції і рятувальникам. Під час нинішнього засідання уряду підняли питання і про криміналізацію цієї статті в законах. Так, як палять поля, ліси, смітники цього року, мабуть, не палили ніколи. Це другий Чорнобиль, який ми собі самі робимо", – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Наразі проєкт направили на доопрацювання в Мінфін та Мінекономіки, після чого він потрапить на розгляд відповідних комітетів. Останнє слово буде за Верховною Радою.

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Нагадаємо, що в Україні за вчора зафіксували 787 випадки загорань, вогонь пройшов 924,93 гектари землі по всій країні. Майже у всіх випадках винні люди, які підпалюють суху траву. Тільки за вихідні пожежники 33 рази виїжджали на гасіння сухої трави, комишу та самосівів.