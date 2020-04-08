Осторожно! Новая схема мошенничества

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В Украине появилась новая схема мошенничества. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальную страничку Национального банка Украины.

Согласно информации, полученной NNS , мошенники рассылают СМС-сообщения от имени банков.

«К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию», - говорится в сообщении.

В финучреждении также подчеркнули, что содержание таких сообщений может несколько различаться, но их цель одна — получить персональные сведения о гражданах и их платежных карточках.

Нацбанк призывает украинцев не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанным номерам, не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях, а также не сообщать и не пересылать никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

Также подчеркивается, что в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или же других государственных выплат (в частности одноразовой помощи размером 1000 грн) банки клиентам не звонят, не пишут СМС-сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия, а также другие персональные данные.