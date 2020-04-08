Зеленский провел селекторное совещание с мэрами и руководителями областей

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Сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с руководителями областных государственных администраций и городскими головами по противодействию распространению коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на hubs.ua.

Согласно информации, полученной NNS , прежде всего Главу государства интересовала ситуация в Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, а также на Николаевщине – в единственном регионе, где до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, пишет сайт Президента Украины.

Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

В Киеве, где сейчас зафиксировано 279 случаев заражения, действует 28 мобильных групп, которые тестируют людей на наличие заболевания. Их работа облегчает процесс забора анализов для выявления COVID-19.

Руководители вышеупомянутых регионов отчитались о мерах по противодействию эпидемии.

Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить на Николаевщину проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку из-за пасхальных праздников апрель – очень опасный месяц с точки зрения заражения.

Глава государства также сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей об изменениях в бюджет.

«Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало наиболее уместные из них и готово обсудить решения и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения», – обратился Владимир Зеленский к руководителям ОГА и главам областных центров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и по централизации закупки оборудования.

«Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит разные поступления в регионы, в частности субвенции на меры по борьбе с коронавирусом», – сказал Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов Минздрава относительно помощи больным COVID-19. Он обратил внимание на то, что кое-где в областях не придерживаются утвержденных алгоритмов доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция «скорых», наблюдается лишняя и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения. ОГА должны решить эти проблемы.

Президент также высоко оценил эффективность диалога с регионами.

«Я уже вижу, как такие селекторные совещания помогли нам решить немало региональных проблем и лучше понять ситуацию в областях. Такой диалог будет прямо способствовать решению проблем украинцев», – отметил Владимир Зеленский.