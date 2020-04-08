У немовляти депутата Анни Скороход підтвердили коронавірус

- 08 квіт. 2020
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Новонароджений син депутата Анни Скороход захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які, в свою чергу, посилаються на телеграм-канал політика.
Згідно інформації, отриманої NNS , Анна Скороход була госпіталізована разом з немовлям в інфекційну лікарню в Києві. У дитини підтвердився діагноз коронавірусу. Про це депутат повідомила в своєму телеграм-каналі.
«З суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні ... Повторний тест позитивний, хоча почуваюся нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка ... у нього самопочуття погане, їдемо по швидкій в інфекційне відділення», - йдеться в повідомленні .
За інформацією Скороход, на 15 день «вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть перехворіти повторно - не міф».
Анна Скороход народила хлопчика 17 лютого 2020 року.
Нагадаємо, позафракційний депутат Верхової Ради України Анна Скороход 28 березня підтвердила, що в неї позитивний тест на коронавірус.
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