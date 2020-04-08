Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 8 квітня

08 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 09:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 89 випадків;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 21 випадок;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 45 випадків;
  • Івано-Франківська область — 198 випадків;
  • Кіровоградська область — 57 випадків;
  • м. Київ — 256 випадків;
  • Київська область — 120 випадків;
  • Львівська область — 36 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 44 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Чернівецька область — 273 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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