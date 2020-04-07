М'який карантин до вересня. Шмигаль зробив новий прогноз

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Частина карантинних заходів, як-от носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Водночас повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше за другу половину травня.

Про це на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, розповів LIGA.net співрозмовник із політичної сили, повідомляє NNS.

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За його словами, очільник уряду спрогнозував не жорсткий карантин на період після весни. До того ж, за даними джерела, Шмигаль сказав, що в середині травня обмеження можуть поступово послабити, щоб люди змогли повернутися на роботу.