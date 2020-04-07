Зафіксовано першу смерть у ЗСУ від коронавірусу

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У Збройних силах України повідомили про першу смерть від коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно інформації, отриманої NNS , коронавірус в даному випадку був виявлений вже після смерті.

Померлою виявилася жінка, яка працювала на одній з військових частин з Івано-Франківської області.

Зазначається, що померла знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ починаючи з 20 березня, проте через сім днів її стан різко погіршився, тож жінка була госпіталізована до ЦРЛ м.Надвірна.

30 березні працівницю ЗСУ перевели до реанімаційного відділення, а 6 квітня о 6:00 медики констатували смерті хворої.

Діагноз коронавірус у жінки підтвердили вчора, 6 квітня, увечері.

Повідомляється, що на 07.00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу. На ізоляції та самоізоляції перебувають 87 осіб.

У 18-и військовослужбовців термін ізоляції закінчується через 3 дні.

Військові медики наголошують, що найчастіше інфекція передається під час рідких зустрічей з рідними та близькими, які не входять до кола осіб з якими військові контактують щодня.

Командування медсил ЗСУ закликає дотримуватися правил гігієни та карантину, аби не наражати себе та своїх рідних на небезпеку.