АТБ роздасть 600 тисяч продуктових наборів безкоштовно

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Корпорація «АТБ» передасть продуктові набори на суму 100 млн грн у кількості майже 600 000 штук на суму 100 мільйонів гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку АТБ у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , 572 571 продуктових наборів компанія передасть соцустановам, які потім роздадуть їх малозабезпеченим сім’ям, самотнім людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення у 191 містах та селищах України.

"Ми раді повідомити, що з 03 квітня стартував спільний проект корпорації «АТБ» з Мінсоцполітикою із забезпечення соціально незахищених людей продуктами харчування.

Продуктові набори на суму 100 млн.грн у кількості 572 571 шт. будуть передані представниками соціальних установ малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 містах та селищах 24 областей України.

До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, печиво, чай та інше.

Благодійний проект адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення триватиме з 3 по 23 квітня.

Разом ми впораємося з будь-якими викликами!», - йдеться в повідомленні АТБ.