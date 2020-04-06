Що робити тим, у кого немає сімейного лікаря, у разі проявів COVID-19

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Громадянам, які не підписали декларації з сімейним лікарем, у разі появи симптомів коронавірусної хвороби COVID-19 слід телефонувати на номер швидкої медичної допомоги 103. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Якщо у людини відсутня підписана декларація з сімейним лікарем і є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, тоді людина повинна набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Саме там диспетчер підкаже або спрямує до вас мобільну бригаду", - сказав Ляшко.

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Він додав, що решта мають телефонувати своїм сімейним лікарям, які прийматимуть подальше рішення. У більшості випадків лікар направить до людини мобільну бригаду для забору зразків.