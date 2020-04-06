Шестеро померлих за добу в Україні від коронавірусу: у МОЗ розповіли деталі

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В Україні коронавірус забрав вже 38 життів станом на 6 квітня. За останню добу померли шестеро людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , серед померлих від коронавірусу за минулу добу більшість – люди похилого віку з хронічними захворюваннями. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«За минулу добу ми маємо 68 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Всього було розглянуто 373 підозри на коронавірусну хворобу. Одужало за минулий день три особи, померло — шість осіб... Вчора помер чоловік 71 рік, чоловік 60-ти років з серцево-судинним захворюванням, жінка 84 роки з супутньою патологією, чоловік 77 років з серцево-судинним захворюванням., — сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби.