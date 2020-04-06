В Україні стартувала школа онлайн: розклад уроків

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В понеділок, 6 квітня в Україні розпочався проект Всеукраїнська школа онлайн для учнів 5-11 класів. Проект передбачає уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки з понеділка по п`ятницю включно.

Онлайн-уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології проводять 40 педагогів.

Кожен клас навчає закріплений за ним телеканал. Також заняття транслюють на YouTube-каналі Міносвіти.

Нижче – розклад уроків для кожного класу і канали транслювання