Від чого насправді померла більшість українців з коронавірусом

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В Україні станом на неділю, 5 квітня, від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 32 людини. Майже всі вони мали важкі хронічні супутні захворювання. Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає NNS із посиланням на ZN,UA.

"Майже всі померлі – 84% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб наявні поєднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи віком 60 років і старше особливо з хронічними захворюваннями – це найбільша група ризику, яка повинна дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів для того, щоб унеможливити інфікування і щоб наші медичні працівники надали якісну медичну допомогу", - сказав Ляшко.

Віктор Ляшко також зазначив, що єдиною незараженою корона вірусом областю є Миколаївська, а випадки смертей зареєстровано в 11 регіонах України.

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Найбільше серед хворих на коронавірус в Україні осіб віком від 30 до 69 років.

"Якщо подивитися на статистику, то у віковій структурі померлих переважали жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років – 84,4%. До 50 років у нас зареєстровано 5 летальних випадків, але якщо ми подивимося на статистику 60+, то це буде майже 50% померлих", - зазначив Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я України спрогнозувало, що пік захворюваності на коронавірус серед українців настане вже за два тижні. МОЗ також закликало не піддаватися відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежити свою мобільність.