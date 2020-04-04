Коронавірус забрав життя вже 32 українців. 1225 інфіковані

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні вже зафіксували 1225 пацієнтів, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2: протягом доби 4 березня виявили ще 126 заражених.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ, передає NNS.

Так, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили ще 126 заражених.

Раніше ми писали:

Усього в Україні зафіксували 32 летальні випадки — за добу померли 5 громадян. Загалом 25 людей вже одужали (плюс 2 за добу) — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхніх організмах.