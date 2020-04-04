Помер Іван Вакарчук

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Пішов із життя Іван Вакарчук – батько музиканта і депутата Святослава Вакарчука, український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук. Про це NNS повідомляє з посиланням на депутата і ексголову Українського інституту національної пам'яті Володимира Вятровича.

«Від нас пішов Іван Вакарчук.

Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь.

Він зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі.

Він повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо - кримськотатарську.

Він був науковцем високого рівня і робив усе, щоб держава створила умови для науки в університетах.

З того часу освіта зазнала ще реформ на краще, але розворушити цю застиглу систему зміг саме Вакарчук. «Фізик твердого діла» - так назвали його тоді медіа і тут не було перебільшень.

Вічна пам‘ять!», - написав В’ятрович у Фейсбуці.

Іван Вакарчук був міністром освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

Померлому було 73 роки.