Список нових заборон в Україні з 6 квітня

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Як повідомлялось раніше NNS , Кабінет Міністрів України схвалив посилення карантинних методів в Україні. Наразі на урядовому порталі вже опубліковано постанову. Нововведення почнуть діяти з 6 квітня 2020 року.

Шмигаль підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу

Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів. Забороняється виходити на вулицю дітям без батьків. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу.

«Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко. Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів», - зазначив глава уряду.

Отже, з 6 квітня заборонено: