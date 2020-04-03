Список нових заборон в Україні з 6 квітня

03 квіт. 2020
3115

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомлялось раніше NNS , Кабінет Міністрів України схвалив посилення карантинних методів в Україні. Наразі на урядовому порталі вже опубліковано постанову. Нововведення почнуть діяти з 6 квітня 2020 року.

Шмигаль підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу

Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів. Забороняється виходити на вулицю дітям без батьків. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу.

«Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко. Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів», - зазначив глава уряду.

Отже, з 6 квітня заборонено:

  • перебування у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно;
  • переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
  • перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • проведення всіх масових заходів (встановлені винятки);
  • знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус;
  • самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі