Список нових заборон в Україні з 6 квітня

- 03 квіт. 2020
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Як повідомлялось раніше NNS , Кабінет Міністрів України схвалив посилення карантинних методів в Україні. Наразі на урядовому порталі вже опубліковано постанову. Нововведення почнуть діяти з 6 квітня 2020 року.
Шмигаль підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу
Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів. Забороняється виходити на вулицю дітям без батьків. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу.
«Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко. Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів», - зазначив глава уряду.
Отже, з 6 квітня заборонено:
- перебування у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
- перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових заходів (встановлені винятки);
- знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус;
- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).