Карантин в Україні зроблять більш жорстким: наближається пік захворюваності COVID-19

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Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Кабмін прийме рішення про обмеження часу для перебування громадян на вулиці в рамках посилення карантинних заходів для стримування поширення коронавирусной інфекції COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на «хвилю».

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву Степанов зробив в ефірі ток-шок "Право на владу" на каналі "1+1". "Найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднена.

За словами міністра, буде обмежено пересування людей за часом перебування на вулиці. Він зазначив, що посилення карантину в Україні необхідно, щоб уникнути масштабів пандемії коронавіруса як в Італії та Іспанії. Степанов уточнив, що Кабінет міністрів також ухвалить рішення про введення обов'язкового масочного режиму, закриття парків і спортмайданчиків, заборону на пересування навіть по двоє осіб. Він підкреслив, що ці заходи будуть введені для того, щоб українці «не побачили те, що відбувається в світі».

Тим часом, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив на брифінгу сьогодні, 3 квітня, що найближчим часом в Україні очікується зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

За його словами, саме в зв’язку з цим Кабінет міністрів планує посилити карантинні заходи в Україні.

«Ми прогнозуємо, що найближчим часом у нас очікується пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткіші заходи, оскільки наші розрахунки показують: при запровадженні додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків та летальних наслідків через коронавірусну хворобу», — заявив Ляшко.

У МВС України допустили, що пік епідемії коронавірусної інфекції припаде на період між 15 і 25 квітня, а карантинні заходи можуть продовжити до 15 травня. Зараз карантин діє до 24 квітня.