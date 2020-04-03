Жительница Харьковщины просит Зеленского оплачивать коммуналку из госбюджета

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Жительница Лозовой Харьковской области обратилась к президенту с просьбой оплачивать коммунальные услуги из бюджета страны во время карантина. Об этом NNS узнала из сообщения KHARKIVTODAY.

Соответствующее обращение от имени жительницы Лозовой Татьяны Лазуренко опубликовано на сайте президента.

Женщина подчеркнула, что из-за карантина многие остались без работы, а сбережений во многих семьях попросту нет. Людям приходится выбирать между оплатой коммуналки и покупкой еды.

"В последние дни все шире начинает применяться практика принудительной изоляции граждан Украины в своих домах и квартирах решением власти разных уровней. В связи с этим напоминаем Вам, что для огромного количество семей возможность выходить на улицу и на оплачиваемую работу равносильно выживанию! У большинства граждан Украины отсутствуют достаточные сбережения для того, чтобы пережить карантин", - пожаловалась заявительница.

Единственным выходом женщина видит помощь от государства. По ее мнению, оплата коммунальных платежей из госбюджета позволит украинцам выжить в период карантина.

"Требуем для уменьшения последствий вынужденной изоляции украинских граждан совершить оплату коммунальных платежей в период карантинных мероприятий за счет государственного бюджета. Считаем, что это хоть немного сгладит негативные социальные последствия, а много семей не поставит перед выбором: жить с электрикой и водопроводом, жизненно необходимыми лекарствами или едой", - подытожила она.

Напомним, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, будет рассмотрена, если наберет 25 тысяч подписей за три месяца со дня публикации. На сегодняшний день петицию Татьяны Лазуренко поддержали 128 человек.