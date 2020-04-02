Подовження карантину до травня: у Міносвіти спростували фейк

- 02 квіт. 2020
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Сьогодні, 2 квітня, в соцмережах активно поширюється інформація про те, що загальнонаціональний карантин подовжили до 15 травня. Відповідні повідомлення «гуляють» вайбер-чатами шкільних груп та пабліками у Фейсбуці. Навіть наводиться скрін ніби-то зі сторінки МОН.
Дана інформація не відповідає дійсності.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Міністерства освіти і науки України.
В МОН повідомляють: «2 квітня Уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною. Якщо Уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти.
Представники МОН неодноразово наголошували, що 2020 року вступ до вишів відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тож скасування ЗНО є неприпустимим.
Зберігайте спокій та довіряйте тільки ОФІЦІЙНИМ джерелам».