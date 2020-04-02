З 1 квітня за ці медичні послуги вже не доведеться платити - повний список

02 квіт. 2020
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В Україні, попри карантин і екстрені заходи в медичних закладах, продовжується медична реформа. Згідно з планами, 1 квітня 2020 року низка медичних послуг стає безкоштовною. Також змінюється форма фінансування медустанов і передбачене збільшення зарплат лікарям.

Про це NNS дізнався з повідомлення Національної служби здоров'я України.

Тепер на безоплатній основі надаються такі послуги: низка аналізів, у тому числі мамографія та колоноскопія, приймання пологів, оперативне втручання і стаціонарне лікування. 

Повний перелік безкоштовних послуг за направленням лікаря є наступним:

  • Первинна медична допомога.
  • Екстрена медична допомога.
  • Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
  • Мамографія молочної залози.
  • Гістероскопія.
  • Езофагогастродуоденоскопія.
  • Колоноскопія.
  • Цистоскопія.
  • Бронхоскопія.
  • Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
  • Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
  • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
  • Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
  • Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
  • Медична допомога при пологах.
  • Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.
  • Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
  • Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
  • Психіатрична допомога дорослим та дітям.
  • Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
  • Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
  • Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
  • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
  • Мобільний паліативна медична допомога.
  • Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Також другий етап медреформи передбачає, що медустанови почнуть отримувати фінансування у залежності від кількості хворих, а не спроможностей медичного закладу. Так, за приймання пологів лікарня отримає трохи понад 6 тисяч гривень, а за лікування гострого інфаркту міокарда майже вдвічі більше - близько 16 тисяч. 

Автор: Администратор

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