З 1 квітня за ці медичні послуги вже не доведеться платити - повний список

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В Україні, попри карантин і екстрені заходи в медичних закладах, продовжується медична реформа. Згідно з планами, 1 квітня 2020 року низка медичних послуг стає безкоштовною. Також змінюється форма фінансування медустанов і передбачене збільшення зарплат лікарям.

Про це NNS дізнався з повідомлення Національної служби здоров'я України.

Тепер на безоплатній основі надаються такі послуги: низка аналізів, у тому числі мамографія та колоноскопія, приймання пологів, оперативне втручання і стаціонарне лікування.

Повний перелік безкоштовних послуг за направленням лікаря є наступним:

Первинна медична допомога.

Екстрена медична допомога.

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.

Мамографія молочної залози.

Гістероскопія.

Езофагогастродуоденоскопія.

Колоноскопія.

Цистоскопія.

Бронхоскопія.

Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

Медична допомога при пологах.

Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.

Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.

Психіатрична допомога дорослим та дітям.

Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.

Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.

Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільний паліативна медична допомога.

Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Також другий етап медреформи передбачає, що медустанови почнуть отримувати фінансування у залежності від кількості хворих, а не спроможностей медичного закладу. Так, за приймання пологів лікарня отримає трохи понад 6 тисяч гривень, а за лікування гострого інфаркту міокарда майже вдвічі більше - близько 16 тисяч.