З 1 квітня за ці медичні послуги вже не доведеться платити - повний список

- 02 квіт. 2020
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В Україні, попри карантин і екстрені заходи в медичних закладах, продовжується медична реформа. Згідно з планами, 1 квітня 2020 року низка медичних послуг стає безкоштовною. Також змінюється форма фінансування медустанов і передбачене збільшення зарплат лікарям.
Про це NNS дізнався з повідомлення Національної служби здоров'я України.
Тепер на безоплатній основі надаються такі послуги: низка аналізів, у тому числі мамографія та колоноскопія, приймання пологів, оперативне втручання і стаціонарне лікування.
Повний перелік безкоштовних послуг за направленням лікаря є наступним:
- Первинна медична допомога.
- Екстрена медична допомога.
- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
- Мамографія молочної залози.
- Гістероскопія.
- Езофагогастродуоденоскопія.
- Колоноскопія.
- Цистоскопія.
- Бронхоскопія.
- Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
- Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
- Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
- Медична допомога при пологах.
- Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.
- Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
- Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
- Психіатрична допомога дорослим та дітям.
- Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
- Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
- Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
- Мобільний паліативна медична допомога.
- Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.
Також другий етап медреформи передбачає, що медустанови почнуть отримувати фінансування у залежності від кількості хворих, а не спроможностей медичного закладу. Так, за приймання пологів лікарня отримає трохи понад 6 тисяч гривень, а за лікування гострого інфаркту міокарда майже вдвічі більше - близько 16 тисяч.