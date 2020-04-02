В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу: регіони

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В Україні станом на 10:00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. За добу зафіксовано 135 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Згідно інформації, отриманої NNS , випадки підтверджено у таких областях:

Вінницька обл. — 51 випадків;

Волинська обл. — 10 випадків;

Дніпропетровська обл. — 10 випадків;

Донецька обл. — 7 випадки;

Житомирська обл. — 6 випадки;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадків;

м. Київ — 160 випадків;

Київська обл. — 64 випадки;

Кіровоградська обл. — 7 випадки;

Львівська обл. — 11 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 14 випадків;

Полтавська обл. — 5 випадок;

Рівненська обл. — 19 випадків;

Сумська обл. — 26 випадків

Тернопільська обл. — 106 випадків;

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 4 випадок;

Хмельницька обл. — 6 випадок;

Черкаська обл. — 54 випадків;

Чернівецька обл. — 143 випадків;

Чернігівська обл. — 3 випадки.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначається, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.