В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу: регіони

02 квіт. 2020
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В Україні станом на 10:00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. За добу зафіксовано 135 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Згідно інформації, отриманої NNS , випадки підтверджено у таких областях:

  • Вінницька обл. — 51 випадків;
  • Волинська обл. — 10 випадків;
  • Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
  • Донецька обл. — 7 випадки;
  • Житомирська обл. — 6 випадки;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 19 випадків;
  • Івано-Франківська область — 74 випадків;
  • м. Київ — 160 випадків;
  • Київська обл. — 64 випадки;
  • Кіровоградська обл. — 7 випадки;
  • Львівська обл. — 11 випадків;
  • Луганська обл. — 3 випадки;
  • Одеська обл. — 14 випадків;
  • Полтавська обл. — 5 випадок;
  • Рівненська обл. — 19 випадків;
  • Сумська обл. — 26 випадків
  • Тернопільська обл. — 106 випадків;
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 4 випадок;
  • Хмельницька обл. — 6 випадок;
  • Черкаська обл. — 54 випадків;
  • Чернівецька обл. — 143 випадків;
  • Чернігівська обл. — 3 випадки.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначається, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Автор: Администратор

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