Список новых запретов во время карантина в Украине

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Как сообщалось NNS ранее в правительстве готовят более ужесточенные карантинные меры на территории Украины в связи с распространением коронавируса. Соответствующий документ уже появился на сайте Кабинета Министров.

Напомним, 12 марта 2020 года украинское правительство ввело ряд ограничительных мер, которые помогут предотвратить распространение заболевания COVID-19 на территории страны. Однако, в ходе статистики заболевания, карантинные меры были продлены с 3 до 24 апреля 2020 года. Помимо этого, Кабинет министров принял решение об ужесточении противоэпидемиологических мер, подготовив соответствующее постановление. Теперь, украинцам будет запрещено:

Находится в общественных местах без надетой медицинской маски или респиратора;

перемещаться группами более 2-х человек, за исключением служебной необходимости или сопровождение детей;

находиться в общественных местах лицам, которые не достигли 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, за исключением выгуливания домашних питомцев одним человеком или случаев служебной надобности;

посещать детские и спортивные площадки;

проводить массовые мероприятия, где задействовано более 10 людей, за исключением мероприятий, которые необходимы для работы государственных органов власти или местного самоуправления.

Сообщается, что некоторые из вышеперечисленных ограничений уже были внедрены в некоторых регионах Украины местными властями. Остальные же нововведения будут проанализированы Уполномоченной Верховной Рады о правах человека Людмилы Денисовой, а также другими профильными министерствами или ведомствами. О дате их вступления в силу сообщат дополнительно.