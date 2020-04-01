В Україні посилять карантинні заходи: МОЗ

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В Україні введуть більш жорсткий карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я. Мета заходів – уберегти громадян від коронавірусної інфекції.

Згідно інформації, отриманої NNS , нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

Відповідне рішення прийняте з ініціативи Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова на засіданні Кабінету Міністрів 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

“Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів:

домашня ізоляція,

домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років.

Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.