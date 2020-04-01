Очікується повернення 200 тисяч українців на Великдень (відео)

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Напередодні Великодніх свят очікується повернення з-за кордону близько 200 тисяч українців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке, в свою чергу, посилається на голову Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву Дейнеко зробив в ефірі телеканалу «1+1» 31 березня.

Він додав, з 16 березня усіма напрямками в Україну повернулися близько 160 тисяч громадян.

«Сьогодні нами зафіксовано такий собі антирекорд – за добу перетнуло кордон всього-на-всього 10 тисяч громадян. Якщо в літній час, в сезон відпусток таких громадян буває 250-300 тисяч осіб на добу», – зазначив Дейнеко.

За даними МЗС, додав глава ДПСУ, ще близько 17 тисяч громадян заявили про мають намір повернутися на територію Україну.

Нагадаємо, з 28 березня 2020 року для українців, які повертаються з-за кордону, обсервація на 14 діб є обов’язковою. Вона є платною. Вартість залежить від умов перебування.