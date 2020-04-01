Плюс 120 за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 квітня

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких регіонах:

▪Вінницька область —49 випадків;

▪Волинська область — 7 випадків;

▪Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪Донецька область — 6 випадків;

▪Житомирська область — 5 випадків;

▪Закарпатська область — 1 випадок;

▪Запорізька область — 13 випадків;

▪Івано-Франківська область — 64 випадки;

▪Кіровоградська область — 6 випадки;

▪м. Київ — 134 випадки;

▪Київська область — 57 випадків;

▪Львівська область — 6 випадків;

▪Луганська область — 3 випадки;

▪Одеська область — 12 випадків;

▪Полтавська область — 2 випадки;

▪Рівненська область — 15 випадки;

▪Сумська область — 19 випадків;

▪Тернопільська область — 98 випадків;

▪Харківська область — 1 випадок;

▪Херсонська область — 1 випадок;

▪Хмельницька область — 3 випадки;

▪Чернівецька область — 104 випадки;

▪Черкаська область — 52 випадки;

▪Чернігівська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23178 повідомлень про підозру на COVID-19

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначається, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.